Kıtır bisküvi tarifi

Malzemeler:

4 yumurta

150 g pudra şekeri

45 g un

150 g badem unu

2 yumurta beyazı

20 g toz şeker

30 g eritilmiş tereyağı



Hazırlanışı:

Yumurtaları bir karıştırma kabına alın ve pudra şekerini ilave edip kabarana kadar çırpın. Un ve toz bademi harmanlayıp ekleyin ve iyice karıştırın. Yumurta aklarını derin bir cam kaseye alıp çırpmaya başlayın. Köpürmeye başladığında toz şekeri yavaşça ekleyerek katılaşana kadar çırpmaya devam edin. Katılaşan yumurta aklarını spatula yardımıyla badem unlu karışıma söndürmeden 2-3 seferde karıştırarak yedirin. Son olarak eritilmiş tereyağını ekleyip yavaşça karıştırın ve yağlı kağıt serili fırın tepsisine ince bir tabaka halinde yayın. Önceden ısıtılmış 220 derecede 10-15 dakika pişirin. Ilındıktan sonra küçük kare parçalara bölüp servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.