Kivili tart

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- kişilik -

Malzemeler

200 gr un

70 gr pudra şekeri

125 gr soğuk tereyağı

1 yumurta sarısı

4 yemek kaşığı soğuk su

Krema için

2 su bardağı süt

2 yemek kaşığı un

1 yumurta

3 yemek kaşığı toz şeker

1 paket vanilya

1 tatlı kaşığı tereyağı

Üzeri için

1 paket tart jölesi

2 kivi



Hazırlanışı:

Unu ve pudra şekerini hamur yoğurma kabına alıp harmanlayın. Küp şeklinde kestiğiniz tereyağını ekleyip ekmek kırıntısı görünümünde olana kadar parmak uçlarınızla karıştırın. Yumurta sarısı ve soğuk suyu ilave edip yoğurun. Hamuru streç folyoya sarıp buzdolabında 1 saat bekletin. Hamuru 2 yağlı kağıt arasında tart kalıbından daha büyük olacak şekilde açın. Elinizle hafifçe bastırarak hamuru kalıbın içine yerleştirin. Yağlı kağıdı hamurun üzerinden aldıktan sonra kenarından taşan hamuru bıçakla kesin. üzerini çatalla ara ara delin. üzerine yağlı kağıt yayıp ağırlık yapması için kuru bakliyat serpin. önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30 dakika pişirin. Fırından çıkardığınız hamurun üzerindekileri aldıktan sonra soğumaya bırakın. Krema için süt, un, şeker, yumurta ve vanilyayı bir tencerede karıştırıp muhallebi kıvamına gelinceye kadar pişirin. Ocaktan almadan 2 dakika önce tereyağını ekleyip karıştırın. Kremayı tartın üzerine yayın. Jöleyi paket üzerindeki tarife göre hazırlayın. Kivileri soyun ve dilimleyerek kremanın üzerine yerleştirin. Kivilerin üzerine fırçayla jöle sürün. Ilık servis yapın.



* Tarif Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.