Kıymalı ve kaşar peynirli tepsi böreği tarifi

Malzemeler:

Hamuru için:

• 4 su bardağı un

• 3 çay kaşığı tuz

• 2.5 çay bardağı su

• 1 çay bardağı

•ayçiçek yağı

İç harcı için:

• 3 soğan

• 4 yemek kaşığı

• zeytinyağı

• 250 g kıyma

• Tuz

• Karabiber

• Yarım demet

• maydanoz

• 1 su bardağı

• rendelenmiş kaşar

• peyniri

Arası için:

• Eritilmiş tereyağı



Hazırlanışı:

Hamuru için un, tuz ve suyu geniş bir kaba alıp karıştırın. Hamur kıvam alıncaya kadar yoğurun. Üzerini nemli bezle örtüp 2 saat dinlendirin. İç harcını hazırlamak için küp doğradığınız soğanları zeytinyağında pembeleşinceye kadar kavurun. Kıyma, tuz ve karabiberi ekleyip kıyma pişene kadar pişirin. Ocaktan alıp kıyılmış maydanozu ilave edin. Dinlenen hamuru unladığınız tezgahta geniş bir silindir haline getirin ve 8 eşit parçaya bölün. Her parçayı merdane yardımıyla 15-20 cm büyüklüğünde açın. Yağladığınız yuvarlak bir tepsiye ilk dört yufkayı aralarına eritilmiş tereyağı sürerek üst üste dizin. Kıymalı harcı yayıp üzerine kaşar peyniri serpin. Kalan yufkaları yine aralarına eritilmiş tereyağı sürerek üst üste tepsiye dizin. Kısık ateşte tepsiyi çevirerek böreği pişirin. Bir kapak yardımıyla böreği ters çevirin ve diğer tarafını da pişirin. Sıcak ya da ılık servis yapın.



*Lezzet dergisinden alınmıştır.