Kıymalı ve pırasalı pizza tarifi

Malzemeler:

500 g un

1 çay bardağı ılık su

Yarım paket yaş maya

1 çay kaşığı tuz

1 kahve fincanı zeytinyağı

Kıymalı karışım için:

1 çorba kaşığı tereyağı

250 g kıyma

1 soğan

1 diş sarımsak

3 dal pırasa

2 sivri biber

1 kahve fincanı domates püresi

1 tatlı kaşığı domates salçası

Tuz

Karabiber

Yarım demet kıyılmış maydanoz



Hazırlanışı:

Yaş¸ mayayı 1 çay bardağı ılık suda eritin. Unu eleyin. Ortasını havuz gibi açın. Tuzu ve mayalı suyu ekleyin. Azar azar su ilave ederek orta yumuşaklıkta bir hamur elde edene dek yoğurun. Üzerini strech filmle kaplayıp iki katı kadar kabarması için oda ısısında en az 1 saat bekletin. Hamur yeterince kabarınca zeytinyağını ekleyip tekrar yoğurun ve yağlanmış orta boy fırın tepsisine kenarlarından yükseltip hafif kıvırarak yayın. Bu şekilde oda ısısında kabarması için tekrar bekletin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında hafif kızarıncaya kadar pis¸irin. Kıymalı karışım için soğanı çok ince kıyıp, kıymayla birlikte terayağında kavurun. İnce doğranmış sivri biberleri, halka doğranmış pırasaları ve sarımsağı da ekleyip birkaç dakika daha kavurun. En son domates püresini, domates salçasını, tuzu ve karabiberi ekleyin. Suyunu iyice çekince ocaktan alın. Kıyılmış maydanozu ilave edip tatlandırın. İç malzemeyi ön kızartması yapılmış hamurun ortasına, kenarlarında boşluk kalacak şekilde dökün. Tekrar fırına verin. Hamur iyice kızarınca fırından alın. Dilimleyip servis yapın.



*Lezzet dergisinden alınmıştır.