Kızartılmış patlıcanlı börek

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10 kişilik -

Malzemeler

5 yufka

1 su bardağı ayçiçek yağı

Yarım su bardağı süt

1 su bardağı su

4 orta boy patlıcan

2 sivri biber

3 domates

Yarım demet maydanoz

Tuz

Kızartmak için ayçiçek yağı

Üzeri için

1 yumurta sarısı

1 yemek kaşığı ayçiçek yağı

Susam



Hazırlanışı:

Patlıcanları alaca soyup tuzlu suda bekletin. Domateslerin çekirdekli kısmını çıkarıp tavla zarı gibi doğrayın. Sivri biber ve maydanozları yıkayıp kıyın. Patlıcanları kurulayıp minik küpler halinde doğrayın ve kızgın yağa atarak kızartın. Kağıt havlu serili tabağa çıkarıp fazla yağını süzün. Bir kasede doğranmış tüm malzemeleri ve patlıcanları harmanlayın. Yufkaların arasını ıslatmak için yağ, süt ve suyu bir kasede karıştırın. Tezgahın üzerine yufkayı serin ve karışımla ıslatın. İkinci yufkayı üzerine serin ve dörde bölün. Patlıcanlı harcı geniş kenara yayıp rulo şeklinde sarın ve gül böreği şekli verin. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine sıkıştırmadan dizin. Üzerine ayçiçek yağı ile inceltilmiş yumurta sarısı sürün. Susam serpiştirip önceden ısıtılmış 200 derece fırında pişirin. Ilık olarak servis yapın.



* Tarif Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.



