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Kızartılmış taze otlu hamur

Kızartılmış taze otlu hamur tarifi vazgeçilmeniz olacak.

Malzemeler:
1 ekmek hamuru
3-4 dal dereotu
3-4 dal maydanoz
7-8 dal Frenk soğanı
Yarım çay kaşığı kırmızı pul biber
Zeytinyağı

Hazırlanışı:
Dereotu, maydanoz ve Frenk soğanını bıçakla kıyın. Ekmek hamuruna taze otları ve pul biberi ekleyip yoğurun. Hamurdan cevizden daha büyük parçalar koparıp 10 santim uzunluğunda rulo parçalar hazırlayın. Parçaların iki ucunu yapıştırın. Tüm malzemeyi bu şekilde hazırlayın. Zeytinyağında kızartıp servis yapın.

* Lezzet dergisinden alınmıştır.

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