Kremalı milföy pasta

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Pratik bir lezzet!

4 kişilik -

Malzemeler

6 milföy

100 gr bitter çikolata

50 ml krema

İri kırılmış badem

Pudra şekeri



Hazırlanışı:

Milföyleri ortadan ikiye kesin. Yağlı kağıt konulmuş fırın tepsisine dizip önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20 dakika pişirin. Bitter çikolatayı benmari usulü eritin. Ilındıktan sonra kremayı ekleyip koyulaşana kadar mikserle çırpın. Üç parça milföyün arasına kremayı dekoratif bir şekilde sıkarak üst üste dizin. Tüm milföyleri bu şekilde hazırlayın. Kalan kremayla üzerini süsleyin. Pudra şekeri ve badem serpip servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.