Krep böreği tarifi

Malzemeler:

2 yumurta

3 su bardağı süt

2 su bardağı un

2 yemek kaşığı

zeytinyağı

1/2 paket

kabartma tozu

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı şeker

İçi için:

500 g beyaz

peynir

200 g kaşar

peyniri

10 dal maydanoz

Üzeri için:

50 g kaşar peyniri

1 yemek kaşığına yakın tereyağı



Hazırlanışı;

Yumurtaları, tuzu ve şekeri mikser yardımıyla çırpın. Üzerine süt, yağ, un ve kabartma tozunu ilave edip mikserle akışkan bir hale gelene kadar çırpmaya devam edin. Beyaz peyniri çatalla ezin, ince doğranmış maydanozları içine katın. Peynirin tuzu azsa biraz tuz serpebilirsiniz. Kaşar peyniri rendeleyin. Te? on tavayı 1 yemek kaşığı kadar yağ ile yağlayın. Krep hamurundan 2 kepçe (Tavanız küçük ise 1 kepçe) kadar tavaya dökerek, hamuru tavaya tamamen yayın ve orta ateşte pişirin. Üzeri göz göz olunca krebi ters çevirerek pişirmeye devam edin. Pişen krebi tepsiye alın. Üzerine harcın 1/5’ini yayın ve harcın üzerine de 1/5’i kadar kaşar serpin. En üste ikinci krebi serin ve yeniden üzerine peynir ve kaşarı serpin. Krepler bitene kadar aynı işlemi tekrarlayın. En üstteki krebin üzerine rendelenmiş taze kaşar peyniri serpin ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında peynirler eriyene kadar pişirin. Fırından alın ve dilimleyerek sıcak servis yapın.



*Lezzet dergisinden alınmıştır.