Kıymalı harcı ve evde hazırlanan yufkasıyla tadına doyum olmaz bir önerimiz var!

Malzemeler

1 yumurta

1 çay bardağı zeytinyağı

1 su bardağı süt

1 çay bardağı su

Tuz

Aldığı kadar un

Açmak için

Tuz

Nişasta

250 g tereyağı

İç harcı için

300 g kıyma

2 soğan

Zeytinyağı

Tuz

Karabiber



Hazırlanışı

İç harcını hazırlamak için kıyma ve yemeklik doğradığınız soğanı zeytinyağında kavurun. Tuz ve karabiber ile tatlandırın. Kıymanın rengi dönmeye başlayınca ocaktan alın. Yumurta, zeytinyağı, süt, su ve bir tatlı kaşığı kadar tuzu geniş bir kaseye alıp bir çırpma teli yardımıyla çırpın. Unu ilave edip yoğurun. Hamuru 20 bezeye ayırın ve pasta tabağı büyüklüğünde açın. Aralarına nişasta serperek on yufkayı üst üste yerleştirerek iki grup yapın. İki grubu da açabildiğiniz kadar ince açın. Yufkaları ikiye bölün. Harcı yufkaların kenar kısımlarına paylaştırıp rulo şeklinde sarın. Yufkaların üzerine ertiiğiniz tereyağından sürüp uç kısımlarını yumurta akıyla yapıştırın. Ruloları dört eşit parçaya bölüp yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin. üzerlerine kalan tereyağından sürüp önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızarana kadar pişirin. Sıcak servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.

