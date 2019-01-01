Kuru meyveli kurabiye tarifi

Malzemeler

1 su bardağı pirinç unu

Yarım su bardağı mısır nişastası

1 su bardağı kuru dut

6 kuru incir

1 yemek kaşığı pekmez

Yarım paket kabartma tozu

85 g tereyağı



Hazırlanışı

İncir ve kuru dutu yarım su bardağı suda, suyu çekip yumuşayana kadar pişirin. Tereyağını eritin. Pekmezi de ekleyip blendırdan geçirin. Mısır nişastası ve pirinç ununu, kabartma tozunu ilave edip tekrar karıştırın. Ellerinizi nişastalayıp ceviz büyüklüğünde yuvarlaklar yapın. Önceden ısıtılmış fırında 180 derecede 18-20 dakika pişirip servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.