Kuru üzüm, mangolu ve pekmezli kurabiye tarifi

Malzemeler:

2 su bardağı un

1 yumurta

100 g margarin

2 çay bardağı toz şeker

2 çorba kaşığı pekmez

1 çay kaşığı vanilya

1 çay bardağı kuru üzüm

1 çay bardağı küp doğranmış mango

1 çay kaşığı toz zencefil

1 çay kaşığı kabartma tozu

2 su bardağı sıcak su



Hazırlanışı:

Kuru üzüm ve küp doğranmış mangoları sıcak suda bekletin. Yumurta, margarin, şeker ve pekmezi karıştırma kabında çırpın. Ayrı bir kapta 1 bardak un, kabartma tozu, vanilya ve zencefili birlikte eleyerek çırptığınız harca ilave edin ve karıştırın. Üzüm ve mangoları süzüp kurulayın ve harca ilave edip yoğurun. Hamurun kıvamını geri kalan undan ekleyerek kulak memesi kıvamında ayarlayın. Yağlı kağıt serdiğiniz tepsiye, kaşık yardımı ile hamurdan parçalar alarak dizin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20 dakika pişirin.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.