Kurutulmuş domatesli ve tereyağlı kurabiye

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- kişilik -

Malzemeler

175 gr tam buğday unu

150 gr küp doğranmış tereyağı

1.5 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

1 yemek kaşığı domates suyu

1 yemek kaşığı küp kesilmiş kuru domates

1 yemek kaşığı kekik

2 yemek kaşığı dilimlenmiş siyah zeytin

2 yemek kaşığı soğuk su

50 gr susam



Hazırlanışı:

Su ve susam dışındaki malzemeleri mutfak robotunda karıştırın. Yumuşak bir hamur elde etmek için yeterli miktarda su ilave edin. Hamuru 25 cm uzunluğunda düz bir kütük halinde şekillendirin. Susam tanelerini yağlı kağıdın üzerine yayın ve hamur kütüğünüzü her yeri susam taneleriyle kaplanana kadar yuvarlayın. Hamuru alüminyum folyoya sarın ve 2 saat soğumaya bırakın. Keskin bir bıçakla folyodan çıkardığınız hamurdan 5 mm’lik dilimler kesin. Dilimleri fırın tepsisine aralarında biraz mesafe kalacak şekilde yerleştirin. Fırını 180 dereceye ayarlayın. Kurabiyeleri 15-20 dakika pişirin. Fırından alıp soğumaya bırakın.