menu

close

menu

close

menu

close

Kurutulmuş meyveli ve kuruyemişli kurabiye

Kuru meyvelerin lezzetini içinde barındıran nefis kurabiye tarifi

Malzemeler:
200 gr tereyağı
90 gr pudra şekeri
250 gr un
50 gr kakao
Üzeri için
100 gr kurutulmuş meyve şekerlemesi
50 gr badem içi
50 gr fındık içi
20 gr ay çekirdeği içi
10 gr kabak çekirdeği içi
50 ml bal

Hazırlanışı:
Fırını 180 derecede ısıtın. 23 cm çapında sığ bir kabın içine yağlı kağıt yerleştirin. Tereyağı ve şekeri bir kaseye alıp mikserle krema kıvamına gelene kadar çırpın. Un ve kakaoyu ekleyip yoğurun. Yağlı kağıt konmuş tepsiye elinizle bastırarak yayın. Üzeri için, küçük kesilmiş meyve şekerlemesi, badem, fındık, ay çekirdeği ve kabak çekirdeğini bir kaba alın. Balı ekleyip iyice karıştırın. Hazırladığınız bu karışımı hamurun üzerine yayın. Önceden ısıtılmış 160 derece fırında 45 dakika pişirin. Soğuduktan sonra dilimleyip veya şekilli bir kalıpla kesip servis yapın.

* Lezzet dergisinden alınmıştır.

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Kayısılı sütlü dilimler
Muhallebi dolgulu erikli tart
Tam buğdaylı kakaolu kurabiye
Kuru üzüm, mangolu ve pekmezli kurabiye
Çilekli pasta
Somonlu pancake
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Kayısılı sütlü dilimler
Muhallebi dolgulu erikli tart
Tam buğdaylı kakaolu kurabiye
Kuru üzüm, mangolu ve pekmezli kurabiye
Çilekli pasta
Somonlu pancake

En çok okunanlar

Son Eklenenler

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.