Kuru meyvelerin lezzetini içinde barındıran nefis kurabiye tarifi

Malzemeler:

200 gr tereyağı

90 gr pudra şekeri

250 gr un

50 gr kakao

Üzeri için

100 gr kurutulmuş meyve şekerlemesi

50 gr badem içi

50 gr fındık içi

20 gr ay çekirdeği içi

10 gr kabak çekirdeği içi

50 ml bal



Hazırlanışı:

Fırını 180 derecede ısıtın. 23 cm çapında sığ bir kabın içine yağlı kağıt yerleştirin. Tereyağı ve şekeri bir kaseye alıp mikserle krema kıvamına gelene kadar çırpın. Un ve kakaoyu ekleyip yoğurun. Yağlı kağıt konmuş tepsiye elinizle bastırarak yayın. Üzeri için, küçük kesilmiş meyve şekerlemesi, badem, fındık, ay çekirdeği ve kabak çekirdeğini bir kaba alın. Balı ekleyip iyice karıştırın. Hazırladığınız bu karışımı hamurun üzerine yayın. Önceden ısıtılmış 160 derece fırında 45 dakika pişirin. Soğuduktan sonra dilimleyip veya şekilli bir kalıpla kesip servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.