Kuru meyvelerin lezzetini içinde barındıran nefis kurabiye tarifi
Malzemeler:
200 gr tereyağı
90 gr pudra şekeri
250 gr un
50 gr kakao
Üzeri için
100 gr kurutulmuş meyve şekerlemesi
50 gr badem içi
50 gr fındık içi
20 gr ay çekirdeği içi
10 gr kabak çekirdeği içi
50 ml bal
Hazırlanışı:
Fırını 180 derecede ısıtın. 23 cm çapında sığ bir kabın içine yağlı kağıt yerleştirin. Tereyağı ve şekeri bir kaseye alıp mikserle krema kıvamına gelene kadar çırpın. Un ve kakaoyu ekleyip yoğurun. Yağlı kağıt konmuş tepsiye elinizle bastırarak yayın. Üzeri için, küçük kesilmiş meyve şekerlemesi, badem, fındık, ay çekirdeği ve kabak çekirdeğini bir kaba alın. Balı ekleyip iyice karıştırın. Hazırladığınız bu karışımı hamurun üzerine yayın. Önceden ısıtılmış 160 derece fırında 45 dakika pişirin. Soğuduktan sonra dilimleyip veya şekilli bir kalıpla kesip servis yapın.
* Lezzet dergisinden alınmıştır.