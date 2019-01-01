Lahanalı üstü açık börek tarifi

Malzemeler

Hamuru için

1 su bardağı ılık süt

Yarım su bardağı ılık su

Yarım su bardağı sıvı yağ

2 yumurta (1 tanesinin sarısı üzerine)

1 yemek kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

1 paket instant maya

4 su bardağı un

İç harcı için

Yarım beyaz lahana

1 soğan

350 g kıyma

Tuz

Karabiber

Kırmızı pul biber

4-5 yemek kaşığı sıvı yağ

200 g rendelenmiş beyaz peynir

Aralarına sürmek için

250 g eritilmiş tereyağı



Hazırlanışı

Hamuru için gerekli olan malzemeleri derin bir karıştırma kabına alın ve çok sert olmayan pürüzsüz bir hamur elde edecek şekilde yoğurun. Üzerini streç film ile örtüp yarım saat mayalanmaya bırakın. İç harcı için lahanayı ince ince kıyın. Soğanı yemeklik doğrayın ve bir tencereye alın. Sıvı yağı ilave edip sotelemeye başlayın. Kıymayı ekleyip sotelemeye devam edin. İnce kıydığınız lahanaları da ekleyip, lahanalar yumuşayana kadar soteleyin. Tuz ve baharatları ilave edip karıştırın. Ocaktan alıp oda sıcaklığında soğutun. Mayalanan hamuru 9 eşit bezeye bölün. Hafif unlanmış zeminde 3’er bezeyi tatlı tabağı büyüklüğünde açıp, aralarına bir kaşık yardımıyla eritilmiş tereyağı sürün. 3. yufkanın üzerine yağ sürmeden oklava ile tepsinin kenarlarından 10’ar santim sarkacak büyüklükte ince açın. Yağlanmış fırın tepsisine yerleştirin ve üzerine eritilmiş tereyağı gezdirin. Diğer 3’erli bezeleri de aynı şekilde ince açıp arasını yağlayarak tepsiye yerleştirin. Tepsinin kenarından sarkan kısmın iç tara arına rendelenmiş peynir serpin. Peynirli kenarları pile pile katlayarak tepsinin içine doğru kapatın. Ortada oluşan boşluğa da hazırladığınız lahanalı ve kıymalı harcı yayın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında alt-üst kızarana kadar pişirin. Kızardıktan sonra fırın ısısını 170’e düşürüp üzerini yağlı kağıt ile örtün ve 10-15 dakika daha pişirdikten sonra fırından alın. Dilimleyerek sıcak servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.