Limon kremalı bisküvi pasta
Limon kremalı bisküvi pasta tarifi
6 kişilik
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Malzemeler
4 paket limonlu ya da vanilyalı bisküvi
Kreması için
4 su bardağı krema
2 yemek kaşığı ince kıyılmış taze kekik
2 yemek kaşığı limon kabuğu rendesi
450 g krem peynir
6 yemek kaşığı limon suyu
¾ su bardağı bal
Üzeri için
Limon dilimi
Taze kekik dalları
Hazırlanışı:
Krema, ince kıyılmış taze kekik ve limon kabuğu rendesini bir kapta karıştırın. Ayrı bir kapta krem peynir, limon suyu ve balı karıştırıp kremalı karışıma ekleyin. İyice karıştırıp üzerini streç filmle kapatarak buzdolabına alın. Bisküvileri servis tabağına yuvarlak oluşturacak şekilde dizin. Üzerine soğuyan kremadan yarım su bardağı kadar sürüp bir kat daha bisküvi dizin. En üst katta krema olacak şekilde krema ve bisküviler bitene kadar aynı işlemi tekrarlayın. Üç saat buzdolabında bekletin. Üzerini limon dilimi ve taze kekik dalları ile süsleyerek servis yapın.
* Lezzet dergisinden alınmıştır.