Limon kremalı bisküvi pasta

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Limon kremalı bisküvi pasta tarifi

6 kişilik -

Malzemeler

4 paket limonlu ya da vanilyalı bisküvi

Kreması için

4 su bardağı krema

2 yemek kaşığı ince kıyılmış taze kekik

2 yemek kaşığı limon kabuğu rendesi

450 g krem peynir

6 yemek kaşığı limon suyu

¾ su bardağı bal

Üzeri için

Limon dilimi

Taze kekik dalları



Hazırlanışı:

Krema, ince kıyılmış taze kekik ve limon kabuğu rendesini bir kapta karıştırın. Ayrı bir kapta krem peynir, limon suyu ve balı karıştırıp kremalı karışıma ekleyin. İyice karıştırıp üzerini streç filmle kapatarak buzdolabına alın. Bisküvileri servis tabağına yuvarlak oluşturacak şekilde dizin. Üzerine soğuyan kremadan yarım su bardağı kadar sürüp bir kat daha bisküvi dizin. En üst katta krema olacak şekilde krema ve bisküviler bitene kadar aynı işlemi tekrarlayın. Üç saat buzdolabında bekletin. Üzerini limon dilimi ve taze kekik dalları ile süsleyerek servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.

