Limonlu peynirli çörek

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- kişilik -

Malzemeler

2 Türk kahvesi fincanı zeytinyağı

3 Türk kahvesi fincanı yoğurt

1 adet yumurta (sarısı u¨stu¨ne)

½ limonun suyu

½ çay kaşığı tuz

1 paket kabartma tozu

150 gr beyaz peynir

½ demet maydanoz veya dereotu

Aldığı kadar un



Hazırlanışı

Beyaz peyniri bir çatal yardımıyla ezin, içine maydanozu kıyın ve karıştırın. Hamur için sıvıyağ, yoğurdu, limon suyunu, yumurta akını ve tuzu ekleyin,

karıştırın. Unu ve kabartma tozunu da ekleyip yoğurun. Hamura en son kıyılmış maydanozu ve beyaz peyniri katın. Hepsi karışana kadar yoğurun. Hamurdan

parçalar kopararak yuvarlak şekil verin. Üzerlerine yumurta sarısı su¨ru¨n. Önceden ısıtılmış fırında180 derecede üzerleri kızarana kadar pişirin.