Lokmalık ezmeli börek tarifi

Malzemeler:

Hamur için:

1 çay bardağı sıvı yağ

1 su bardağı süt

10 g yaş maya

1 tatlı kaşığı şeker

1 tatlı kaş tuz

Un

İç harcı için:

1.5 su bardağı cevizli ezme

Sıvı yağ

İçi için:

2 yemek kaşığı tereyağı ve sıvı yağ

Üzeri için:

1 yumurta sarısı



Hazırlanışı:

Ilık süt, sıvıyağ, şeker ve mayayı karıştırın. Diğer malzemeleri de ekleyerek yumuşak bir hamur elde edin ve yaklaşık 20 dakika mayalanmaya bırakın. Mayalanan hamuru 6 eşit parçaya ayırın, her parçayı oklavayla açabildiğiniz kadar ince açın. Açtığınız hamurların üzerini tereyağ-sıvı yağ karışımıyla yağlayın. Cevizli ezmeyi kolay sürmek için, içine yağ koyarak sürülebilecek kıvama getirin. Açıp yağladığınız hamurun üzerine 3 yemek kaşığı cevizli ezmeden koyun ve her tarafına yayın. Bir ucundan başlayarak rulo şeklinde sarın. Sardığınız rulo hamuru 2.5 cm boylarında keserek yağlanmış tepsiye dikine dizin. Bütün bezeler için aynı işlemi uygulayarak bezeleri bitirin. Üzerine yumurta sarısı sürün ve önceden ısıtılmış 200 derece fırında alt-üst kızarana kadar pişirin.



*Lezzet dergisinden alınmıştır.