Karabuğday unuyla sağlıklı bir tarif...

Malzemeler

1 adet yumurta

90 g karabuğday unu

1 fiske tuz

125 ml süt

125 ml su

1/2 yemek kaşığı zeytinyağı

3-4 adet dövülmüş ceviz

50 g lor peyniri



Hazırlanışı

Yumurta, tuz ve unu derince bir kapta karıştırın. İçine yavaşça suyu ve sütü ekleyin. Son olarak içerisine zeytinyağını da katın. Yapışmaz bir tavayı hafifçe yağlayın ve iyice ısınınca kepçe yardımı ile karışımdan bir miktar alarak ince bir katman şeklinde tavayı tamamen kaplayın. Krebin iki yanını pişirin ve arasına lor peyniri ve iyice dövülmüş cevizleri ekleyerek ikiye katlayın ya da rulo halinde sarın.



* Pozitif dergisinden alınmıştır.

