Lor peynirli börek

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6 kişilik -

Malzemeler

600 gr un

1 çay bardağı ayçiçek yağı

1 paket (11 gr) instant maya

Tuz

İç harcı için

400 gr lor peyniri

Yarım demet maydanoz



Hazırlanışı:

Böreğin iç harcı için maydanozu yıkayıp kıyın. Lor peyniriyle harmanlayın. Unu çukur bir kaba alın. Ayçiçek yağı, maya ve tuzu ekleyin. Malzemeler özleşene kadar yoğurun. Hamuru beş bezeye bölün. Her bezeyi oklavayla 30 santim çapında açın. Yufkaların üzerine ayçiçek yağı sürün. Hazırladığınız iç harçtan yufkaların üzerine paylaştırıp yufkayı zarf şeklinde katlayın. Diğer yufkaları da aynı şekilde hazırlayın. Yağlanmış fırın tepsisine yerleştirip üzerlerine ayçiçek yağı sürün. önceden ısıtılmış 190 derece fırında altı ve üstü kızarıncaya kadar pişirin. Ilındıktan sonra servis yapın.



* Tarif Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.



