Makarna hamuru

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Makarna hamuru nasıl yapılır?

10 kişilik -

Malzemeler

1 kg un

7 yumurta

1 su bardağı süt

1 tatlı kaşığı tuz



Hazırlanışı:

Unu hamur yoğurma kabına eleyin. Tuzu ekleyip harmanlayın. Ortasını çukurlaştırın. Yumurtaları bu boşluğa kırın. Yavaşça sütü ekleyip malzemeyi karıştırın. Orta sertlikte bir hamur olana kadar yoğurun. Hamurun üzerini nemli bir bezle kapatıp 30 dakika bekletin. Bezelere ayırıp dilediğiniz şekli verin. Taze olarak tüketecekseniz kaynar suda haşlamanız yeterli. Saklayacaksanız fırında kuruyana kadar pişirmeniz gerekir.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.