Mango kremalı cheesecake tarifi

Malzemeler:

Tabanı için

2 paket yulaflı bisküvi

3 yemek kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı tarçın

Dolgusu için

2 yemek kaşığı toz jelatin

2 yemek kaşığı toz şeker

300 g tuzsuz krem peynir

200 ml yoğunlaştırılmış süt

200 ml çırpılmış krema

400 g dilimlenmiş mango

Üzeri için

Karamel sos



Hazırlanışı:

Tabanı için bisküvleri rondodan geçirip un haline getirin. Bir kaba alıp eritilmiş tereyağı ve tarçın ile karıştırın. 20 cm’lik kelepçeli bir tart kalıbına yağlı kağıt serip harcı elinizle bastırarak yayın. Buzdolabında 30 dakika bekletin. Dolgusu için toz jelatin ve toz şekeri sıcak su ile eritin. Krem peynir, yoğunlaştırılmış süt ve çırpılmış kremayı geniş bir kaba alarak mikserle çırpın. Kremadan 1.5 su bardağı kadar ayırın. Kalanına mangoyu ekleyip tekrar çırpın. Mangolu kremayı dolaptan çıkarttığınız tabanın üzerine yayın. Üzerine sade kremayı yayıp cheesecake’inizi buzdolabına alın. İyice soğuduktan sonra üzerine karamel sos gezdirip servis yapın.