Mangolu tart tarifi

Malzemeler:

Hamuru için

250 g un

125 g tereyağı

40 g pudra şekeri

100 ml soğuk su

Tuz

İç harcı için

100 ml krema

1 küçük kase şeftali marmeladı

2 mango



Hazırlanışı:

Hamuru için gerekli olan tüm malzemeyi bir yoğurma kabına alın. Tüm malzeme iyice özdeşleşinceye kadar yoğurun. Hamuru streç film ile sarıp buzdolabında iki saat dinlendirin. İç harcı için krema ve şeftali marmeladını bir kasede karıştırıp kenara alın. Dinlenen hamuru merdane yardımıyla açın. 16 cm çapında yağlı kağıt serili kelepçeli bir tart kalıbına yayıp üzerine çatalla delikler açın. Kabarmaması için üzerine bakliyat koyun. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15 dakika pişirip fırından alın. Üzerindeki bakliyatları alıp şeftali marmelatlı kremadan yayın. Üzerine çok ince yarım ay şeklinde dilimlediğiniz mangoları yerleştirip 15 dakika daha pişirin. Ilık servis yapın.