Mantar ve gorgonzola peynirli tart tarifi

Malzemeler:

200 g un

120 g tereyağı

2 yumurtanın sarısı

40 ml su

2 g tuz

İç harcı için

100 g gorgonzola peynir

300 g kültür mantarı

200 ml süt

100 ml krema

3 yumurtanın sarısı

2~3 dal taze kekik

1 diş sarımsak

Tuz

Karabiber

Zeytinyağı



Hazırlanışı:

Bir kap içinde tereyağını elinizle una yedirin ve kırıntı haline getirin. Kabın içine diğer malzemeleri ilave edip, karıştırın. Hamuru açmadan önce dolapta 30 dakika bekletin. İç harcın hazırlanışı: Süt, krema, gorgonzola peynir ve yumurta sarısını bir kapta karıştırın. Mantarları başka bir tavada az zeytinyağı ile hafif soteleyin. Hamuru merdane ile 0,5 cm kalınlığında unlayarak açın. Açtığınız hamuru tart kalıbına yayın. Hamurun üzerine, kabarmasını engellemek için yağlı kağıt ve ağırlık yapması için kuru fasulye veya nohut koyun. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 15-20 dakika ön pişirme yapın. Ön pişirme sonrası mantar, taze kekik, soğan ve yumurtalı karışımı hamurun üzerine koyarak fırında, üzeri renk alana kadar yaklaşık 15-20 dakika daha pişirin. Artık sabırsızlıkla bekleyen konuklarınıza servis edebilirsiniz.