Marmelatlı ponçik

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8 kişilik -

Malzemeler:

4 su bardağı un

2 çay kaşığı tuz

1 paket (11 gr) instant maya

1 yemek kaşığı toz şeker

Yarım su bardağı ılık süt

2 yumurta sarısı

2 yumurta

100 gr tereyağı

1 limonun rendelenmiş kabuğu

Erik marmeladı

Pudra şekeri



Hazırlanışı:

Unu hamur yoğurma kabına eleyip tuzu ekleyin ve harmanlayın. İnstant mayayı ekleyip tekrar harmanlayın. Şeker, ılık süt, oda ısısında bekletilmiş yumurta sarıları ve yumurtaları ekleyip yoğurun. 5 dakika yoğurduktan sonra oda ısısında yumuşatılmış tereyağı ve rendelenmiş limon kabuğunu ekleyip yoğurmaya devam edin. Hamuru oda ısısında üzeri nemli bezle örtülmüş bir şekilde 50 dakika bekletin. Kabaran hamuru iki eşit parçaya bölün. Tezgahı hafifçe unlayın ve hamur parçalarından birini merdane yardımıyla 25 cm çapında açıp 8 eşit parçaya bölün. üçgen parçaların ortalarına erik marmeladı ekleyip uzun kenarlarından başlayarak rulo şeklinde sarın. Kalan tüm malzemeyi bu şekilde hazırlayın. Ponçikleri yağlanmış fırın tepsisine dizip tepside 20 dakika bekletin. Fırını 200 dereceye ayarlayıp 10 dakika ısıtın. Ponçikleri fırında 20 dakika pişirin. Ilındıktan sonra üzerine pudra şekeri serpip servis yapın.





