Mayalı simit tarifi

Malzemeler:

2 su bardağı un

1 çay bardağı ayçiçeği yağ

1 tatlı kaşığı bira mayası

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı biberiye

1 kesme şeker

4 tatlı kaşığı susam

1 su bardağı ılık su

Üzeri için

1 yemek kaşığı zeytinyağı



Hazırlanışı:

Unu çukur bir kaba aktarın. Ortasına mayayı ve susam hariç diğer malzemeleri ekleyin. Ekmek hamuru kıvamına gelinceye kadar yoğurun ve düzgün bir zeminde 15 cm’lik silindirler hazırlayın. Hazırladığınız silindirlerin iki ucunu birleştirerek halkalar oluşturun. Üzerine fırçayla zeytinyağı sürün ve susamları serpin. 150 dereceye ayarlanmış fırında 30 dakika pişirin. Servis yapın.