Mayıs ekmeği

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6 kişilik -

Malzemeler

500 gr un

25 gr yaş maya

300 ml ılık süt

1 yemek kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

50 gr tereyağı



Hazırlanışı:

Mayayı ve toz şekeri ılık süte ekleyip karıştırarak eritin. Mutfak robotunun içine un ve tuzu eleyin. Sütü ekleyin ve karıştırın. Hamur toparlanmaya başladığında küçük küplere bölünmüş tereyağını ekleyin. Tereyağı hamura iyice karıştığında robotu durdurup hamuru tezgaha alın. Hafif unlanmış zeminde pürüzsüz bir hamur elde edene kadar yoğurun. Derin ve büyük bir kaseyi yağlayın ve hamuru içine alın. Ilık bir ortamda yaklaşık 1 saat mayalanması için bekletin. Fırını 200 derecede ısıtın. Mayalanan hamurdan parçalar koparıp 20-25 cm uzunluğunda silindirler yapın. Uçlarını çapraz gelecek şekilde birleştirin. Daha sonra bir ucunu deliğin altından, diğer ucunu deliğin üstünden geçirip her iki ucu aşağıda birleştirin. Tepsiye aralıklı dizin ve kurumaması için bezle örtün. 10 dakika bekletin. Ekmeklerin hafif nemli ve dışlarının çıtır olması için fırına 5-6 adet buz küpünü yerleştirin. Tepsiyi fırına yerleştirin. Ekmeklerin üzeri pembeleşene kadar 15 dakika pişirin. Sıcak servis yapın.



* Tarif Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.

