Meksika usulü börek tarifi

Malzemeler:

Hamuru için:

Yarım su bardağı su

1 yumurta

1 tatlı kaşığı sirke

3 su bardağı un

1 tatlı kaşığı tuz

75 g tereyağı

İç harcı için:

1 soğan

2 yemek kaşığı zeytinyağı

200 g az yağlı kıyma

1 yemek kaşığı tatlı biber salçası

1 kırmızı kapya biberi

10 dal maydanoz

Tuz

Karabiber

Üzeri için:

1 yumurta

1 yemek kaşığı su



Hazırlanışı:

1- Hamuru için su, yumurta ve sirkeyi geniş bir karıştırma kabına alın. Bir mikser yardımıyla çırpıp elediğiniz un, tuz ve küp doğradığınız tereyağını ilave edin. Tüm malzeme iyice özdeşleşinceye kadar yoğurun. Kulak memesi kıvamına gelen hamurunuzu hafif unladığınız tezgah üzerine alın. 4-5 dakika daha yoğurup streç filme sarın. Buzdolabında 45 dakika dinlendirin.

2- İç harcı için yemeklik doğradığınız soğanı zeytinyağında pembeleşinceye kadar soteleyin. Kıymayı ilave edin ve rengi dönünceye kadar sotelemeye devam edin. Salça, ince doğradığınız kırmızı kapya biberi ve maydanozu ilave edin. Tuz ve karabiberle tatlandırıp kıyma suyunu çekinceye kadar pişirip ocaktan alın.

3- Dinlenen hamuru bezelere ayırın. Bir merdane yardımıyla ince yuvarlaklar açın. Hamurların yarısına kıymalı harçtan yayın, yarım ay şeklinde kapatın. Börekleri yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin. Üzeri için yumurta sarısı ve suyu bir kasede çırpın ve böreklerin üzerine sürün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri kızarıncaya kadar yaklaşık 25-30 dakika pişirin. Fırından alıp sıcak ya da ılık servis yapın.



*Lezzet dergisinden alınmıştır.