Mercimekli gözleme

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Mercimekli gözleme tarifi

4 kişilik -

Malzemeler

1 havuç

1.5 su bardağı haşlanmış yeşil mercimek

1 çay bardağı zeytinyağı

Tuz

4 yufka



Hazırlanışı

Havucun kabuklarını soyun. Rendeleyip bir kaba alın. üzerine mercimek, zeytinyağının yarısını ve tuzu ekleyip tekrar karıştırın. Bütün bir yufkanın kenarlarını içe doğru katlayıp dikdörtgen şekline getirin. Üzerine mercimekli karışımı ekleyin ve kare şeklinde katlayın. Diğer yufkaları da aynı şekilde hazırlayın. Tavaya çok az zeytinyağı dökün ve zeytinyağı ısınınca gözlemeyi tavaya alıp iki tarafını da kızartın. Kağıt havlu üzerine alarak fazla yağını çektirin. Üçgen dilimler kesip sıcak servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.