Mevlana böreği
6-8 kişilik
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Malzemeler
1 çay bardağı yoğurt
1 çay bardağı zeytinyağı
½ çay bardağı su
4 adet yumurtanın sarısı
2 adet yumurtanın beyazı
1 çay kaşığı karbonat
1 çay kaşığı tuz
Yeterli miktarda un
İçi için
125 gr peynir
1 demet maydanoz
1 tatlı kaşığı karabiber
2 adet
yumurta sarısı
Hazırlanışı
Yağ, un, yoğurt, su ve yumurtayla
yumuşak bir hamur elde edin. Hamuru
yoğurup, ceviz büyüklüğünde bezeler
yapın. Bezeleri nemli bez altında
10-15 dakika dinlendirin, 15 cm
çapında açın. Aralarını yağlayarak
üçer üçer üst üste koyun, donmasını
bekleyin. Bütün bezelere aynı işlemi
uygulayın. Hazırlanan üçlü yufkayı
incecik açıp her tarafını yağlayarak
bohça şeklinde kapatın. Elde edilen
kareyi dört parçaya bölerek ortalarına
iç koyun ve muska şeklinde kapatın.
Üzerine yağ sürerek sıcak fırında
pişirin.