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Milföylü yufka böreği

 12 kişilik   -
Malzemeler
6 yufka
6 milföy hamuru
250 gr tereyağı
1 çay bardağı süt
1 yumurta

İçi için
300 gr beyaz peynir
¼ demet maydanoz

Üzeri için
2 yumurtanın sarısı
Çörek otu

Hazırlanışı
Tereyağını eritin. Ilınınca süt ile yumurtayı ilave edip karıştırın. Yufkanın birini yağladığınız tepsiye yayın. Üzerine yağlı karışımdan gezdirin. İkinci yufkayı üzerine yayın. Tekrar yağlı karışımdan gezdirin ve üçüncü yufkayı üzerine serin. Peyniri çatalla ezip, ince kıyılmış maydanozla karıştırın. Hazırladığınız yufkanın üzerine yayın. Kalan üç yufkayı aralarına yağlı karışımdan gezdirerek peynirlerin üzerine sırayla yerleştirin. En üste kalan yağlı karışımı yayın. Milföy hamurlarını mutfak tezgahına alıp, oklavayla açarak birleştirin. Hazırladığınız yufkalı böreğin üzerine yayın. Çırptığınız yumurta sarısını sürüp, üzerine çörek otu serpiştirin. Kare şeklinde kesin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişirip sıcak servis yapın.

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