Milföylü yufka böreği

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12 kişilik -

Malzemeler

6 yufka

6 milföy hamuru

250 gr tereyağı

1 çay bardağı süt

1 yumurta



İçi için

300 gr beyaz peynir

¼ demet maydanoz



Üzeri için

2 yumurtanın sarısı

Çörek otu



Hazırlanışı

Tereyağını eritin. Ilınınca süt ile yumurtayı ilave edip karıştırın. Yufkanın birini yağladığınız tepsiye yayın. Üzerine yağlı karışımdan gezdirin. İkinci yufkayı üzerine yayın. Tekrar yağlı karışımdan gezdirin ve üçüncü yufkayı üzerine serin. Peyniri çatalla ezip, ince kıyılmış maydanozla karıştırın. Hazırladığınız yufkanın üzerine yayın. Kalan üç yufkayı aralarına yağlı karışımdan gezdirerek peynirlerin üzerine sırayla yerleştirin. En üste kalan yağlı karışımı yayın. Milföy hamurlarını mutfak tezgahına alıp, oklavayla açarak birleştirin. Hazırladığınız yufkalı böreğin üzerine yayın. Çırptığınız yumurta sarısını sürüp, üzerine çörek otu serpiştirin. Kare şeklinde kesin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişirip sıcak servis yapın.