Milföylü yufka böreği
12 kişilik
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Malzemeler
6 yufka
6 milföy hamuru
250 gr tereyağı
1 çay bardağı süt
1 yumurta
İçi için
300 gr beyaz peynir
¼ demet maydanoz
Üzeri için
2 yumurtanın sarısı
Çörek otu
Hazırlanışı
Tereyağını eritin. Ilınınca süt ile yumurtayı
ilave edip karıştırın. Yufkanın birini
yağladığınız tepsiye yayın. Üzerine
yağlı karışımdan gezdirin. İkinci yufkayı
üzerine yayın. Tekrar yağlı karışımdan
gezdirin ve üçüncü yufkayı üzerine
serin. Peyniri çatalla ezip, ince kıyılmış
maydanozla karıştırın. Hazırladığınız
yufkanın üzerine yayın. Kalan üç yufkayı
aralarına yağlı karışımdan gezdirerek
peynirlerin üzerine sırayla yerleştirin. En üste
kalan yağlı karışımı yayın. Milföy hamurlarını
mutfak tezgahına alıp, oklavayla açarak
birleştirin. Hazırladığınız yufkalı böreğin
üzerine yayın. Çırptığınız yumurta sarısını
sürüp, üzerine çörek otu serpiştirin. Kare
şeklinde kesin. Önceden ısıtılmış 180
derece fırında pişirip sıcak servis
yapın.