Mısır unlu kurabiye

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Mısır unlu kurabiye tarifi

8 kişilik -

Malzemeler

75 gr kuru üzüm

1 su bardağı mısır unu

1.5 su bardağı un

1.5 tatlı kaşığı kabartma tozu

1 tutam tuz

225 gr tereyağı

1 su bardağı toz şeker

2 yumurta

1 tatlı kaşığı vanilya



Hazırlanışı:

Kuru üzümleri ılık suda 15 dakika bekletin. Fırını 180 derecede ısıtın. Un, mısır unu, kabartma tozu ve tuzu bir kapta harmanlayın. Oda ısısında yumuşatılmış tereyağı ve şekeri bir cam kaseye alın. Mikserle çırpın. Yumurtaları ekleyip çırpmaya devam edin. Vanilyayı ilave edin. Kuru malzemeyi tereyağlı karışıma ekleyin. İyice karıştırın. Suyu süzülmüş kuru üzümleri ilave edin. Karışımdan birer yemek kaşığı dolusu alıp 2 santim aralıklarla yağlı kağıt konulmuş tepsiye dökün. Sıcak fırında 7-8 dakika pişirin. Iındıktan sonra servis yapın.



* Tarif Lezzet dergisinden alınmıştır.