Monte Carlo bisküvi tarifi
Malzemeler
185 g tereyağı
1 paket vanilya
110 g esmer şeker
1 yumurta
185 g hazır kek un
110 g un
40 g Hindistan cevizi
80 g frambuaz reçeli
Kreması için
60 g tereyağı
1 paket vanilya
120 g pudra şekeri
2 tatlı kaşığı süt
Hazırlanışı
Tereyağı, vanilya, şeker ve yumurtayı bir cam kaseye alıp mikserle çırpın. Unları eleyerek ekleyin. Hindistan cevizini ekleyip yoğurun ve hamurdan 1 tatlı kaşığı kadar parçalar kopartıp yuvarlayın. Yağlı kağıt serili tepsiye 2,5 cm aralıklarla dizin. Çatalla üzerlerine hafifçe bastırıp şeklinin çıkmasını sağlayın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 12 dakika pişirin. Izgara teli üzerinde soğumaya bırakın. Kreması için; tereyağı, vanilya, pudra şekerini mikserle krema halini alıncaya kadar çırpın. Süt ekleyerek karıştırın. Bisküvilerin yarısının üzerine frambuaz reçeli sürün. Kalan yarısının üzerine kremayı bıçak yardımıyla yayın ve sandviç şeklinde kapatarak servis yapın.
* Lezzet dergisinden alınmıştır.