Monte Carlo bisküvi tarifi

Malzemeler

185 g tereyağı

1 paket vanilya

110 g esmer şeker

1 yumurta

185 g hazır kek un

110 g un

40 g Hindistan cevizi

80 g frambuaz reçeli

Kreması için

60 g tereyağı

1 paket vanilya

120 g pudra şekeri

2 tatlı kaşığı süt



Hazırlanışı

Tereyağı, vanilya, şeker ve yumurtayı bir cam kaseye alıp mikserle çırpın. Unları eleyerek ekleyin. Hindistan cevizini ekleyip yoğurun ve hamurdan 1 tatlı kaşığı kadar parçalar kopartıp yuvarlayın. Yağlı kağıt serili tepsiye 2,5 cm aralıklarla dizin. Çatalla üzerlerine hafifçe bastırıp şeklinin çıkmasını sağlayın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 12 dakika pişirin. Izgara teli üzerinde soğumaya bırakın. Kreması için; tereyağı, vanilya, pudra şekerini mikserle krema halini alıncaya kadar çırpın. Süt ekleyerek karıştırın. Bisküvilerin yarısının üzerine frambuaz reçeli sürün. Kalan yarısının üzerine kremayı bıçak yardımıyla yayın ve sandviç şeklinde kapatarak servis yapın.

* Lezzet dergisinden alınmıştır.

