Muhallebi dolgulu yeşil erikli tart tarifi

Malzemeler:

1.5 su bardağı un

Bir tutam tuz

125 g tereyağı

1 yumurta

1 çay bardağı pudra şekeri

2 yemek kaşığı soğuk su

İç malzemesi için

5 yumurtanın sarısı

1 çay bardağı toz şeker

1 kahve fincanı nişasta (Elenmiş)

2 su bardağı süt

2 yemek kaşığı margarin

Üzeri için

2 su bardağı su

500 g yeşil erik

1 çay bardağı toz şeker

1 çubuk tarçın



Hazırlanışı:

Hamur için tüm malzemeyi mutfak robotuna aktarın. Pürüzsüz bir hamur elde edinceye kadar yoğurun. Hamuru toparlayıp streçleyin ve buzdolabında yarım saat dinlendirin. Dinlendirdiğiniz hamuru buzdolabından alın. Küçük boy tart kalıplarına hamurlarınızı merdane ile açın. İçini ve kenarlarını hamurla kaplayıp buzdolabına alın. 15 dakika daha bekletin. Daha sonra hamurların üzerine birer avuç bakliyat serpin ki, fırında pişerken kabarmasını önlemiş olun. Tart hamurlarını içi bakliyatla dolu şekilde 180 derecede ısıtılmış fırında, 20 dakika pişirin. 20’inci dakikada içindeki bakliyatları temizleyin ve 5 dakika daha pişirin. İç malzemesi için margarin dışındaki tüm malzemeyi sos tenceresinde karıştırın. Orta ateşte yoğun bir kıvam alana dek pişirin. İndirmeye birkaç dakika kala margarini ekleyin. Ocaktan alıp, arada bir çırparak kabuk bağlamasını önleyin. Muhallebi ılınınca pişirdiğiniz tart hamurlarının içine paylaştırın. Erikleri yıkayıp süzdükten sonra ortadan ikiye kesin ve çekirdeklerini çıkartın. Sos tenceresine aktarın. Suyu, şekeri ve çubuk tarçını ekleyin. 10 dakika kaynatın. Erikler soğuyunca tartın üzerine dekoratif bir şekilde yerleştirin. Soğuyunca servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.