Muzlu kedidili pasta

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- kişilik -

Mazmeler

5 adet muz

10 adet kedidili bisküvi

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı su

2 çorba kaşığı nescafe

Muhallebisi için:

6 su bardağı süt

3-4 çorba kaşığı toz şeker

3 çorba kaşığı un

3 çorba kaşığı buğday nişastası

2 çorba kaşığı vanilya

Üzeri için:

1 paket toz krem şanti

1 su bardağı soğuk süt



Toz şekeri bir tencerede eritin. Şeker eriyince suyu ekleyin. Koyulaşan şeker tekrar sıvılaşana kadar pişirin. Diğer tarafta nescafe’yi, 1.5 bardak ılık suda eritip şekere ekleyin, karıştırıp ocaktan alın. Süt, toz şeker, un ve nişastayı bir tencerede iyice karıştırıp ocağın altını açın ve kısık ateşte muhallebi kıvamına gelinceye dek sürekli karıştırarak pişirin. Ocağın altını kapatıp vanilyayı ekleyin ve tekrar karıştırın. 40x40 ebatında kare kalıbı suyla ıslatın. Muhallebinin yarısını kalıba boşaltın. Kedidili bisküvileri kahveli karışıma batırıp muhallebinin üzerine dizin. Soyulmuş bütün muzları veya kalın halkalar halinde doğranmış muzları bisküvilerin üzerine yerleştirin. Kalan muhallebiyi muzların üzerine dökün. Buzdolabında iki saat kadar bekletin.