Nişastalı pastane poğaçası

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Nefis bir poğaça tarifi!

8 kişilik -

Malzemeler

1 su bardağı buğday nişastası

1 yumurta

1 su bardağı zeytinyağı

2 su bardağından 1 parmak eksik süt

1.5 tatlı kaşığı instant maya

4 su bardağı un

2 yemek kaşığı toz şeker

1.5 tatlı kaşığı tuz

İç harcı için

200 gr lor peyniri

Maydanoz

Üzeri için

Haşhaş



Hazırlanışı:

Unu ve nişastayı yoğurma kabına alın ve ortasını çukur şeklinde açın. Yumurta, zeytinyağı, süt, maya, tuz ve şekeri ekleyip yumuşak bir hamur elde edecek şekilde yoğurun. üzerini nemli bir bezle örtüp dinlenmeye bırakın. Mayalanan hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve avucunuzda açıp içine kıyılmış maydanozlu peynirli karışımdan koyup kapatın. Hamura uzun şekil verin. Kapattığınız kısım alta gelecek şekilde yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine dizin. üst kısmına bıçak yardımıyla çizikler yapın. 1 tatlı kaşığı zeytinyağı ile karıştırdığınız yumurta sarısını üzerine sürüp haşhaş serpin. Yeniden mayalanmaya bırakın. Dinlenen hamurları 190 dereceye ayarlı soğuk fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Sıcak servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.