Orman meyveli ve çikolata ganajlı kek
Lezzet patlaması!
8 kişilik
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Malzemeler
200 gr beyaz çikolata
250 gr tereyağı
385 gr toz şeker
225 gr un
50 gr ince çekilmiş fındık
1 yemek kaşığı su
1 çay kaşığı vanilya özütü
2 yumurta
Süslemek için
150 gr karışık orman meyveleri
1 yumurtanın akı
75 gr toz şeker
Ganaj için
250 gr beyaz çikolata
60 gr tereyağı
125 ml krema
Hazırlanışı:
Beyaz çikolata, tereyağı, şeker ve suyu tencereye alın. çikolata ve tereyağı eriyip pürüzsüz hale gelene kadar kaynatın. Tencereyi ocak tan alıp iyice karıştırın ve soğumaya bırakın. Un, ince çekilmiş fındık, vanilya özütü ve 2 yumurtayı çikolatalı karışıma ekleyerek karıştırmaya devam edin. 22 cm çapında içi yağlanmış kelepçeli kek kalıbına kek karışımını dökün. önceden ısıtılmış 160 derece fırında 50 dakika pişirin. Ganaj için, küçük parçalar şeklinde kırılmış beyaz çikolata, tereyağı ve kremayı tencereye alın. Kısık ateşte karıştırarak eritin. Sosu cam kaseye alıp mikserle çırpın. Orman meyvelerini yumurta akı ve şekere bulayıp yağlı kağıt üzerinde kurumasını sağlayın. Kekin üzerini ganajla kaplayın. Şekerli orman meyveleriyle süsleyip servis yapın.
Tarif Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.