Orman meyveli ve çikolata ganajlı kek

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Lezzet patlaması!

8 kişilik -

Malzemeler

200 gr beyaz çikolata

250 gr tereyağı

385 gr toz şeker

225 gr un

50 gr ince çekilmiş fındık

1 yemek kaşığı su

1 çay kaşığı vanilya özütü

2 yumurta

Süslemek için

150 gr karışık orman meyveleri

1 yumurtanın akı

75 gr toz şeker

Ganaj için

250 gr beyaz çikolata

60 gr tereyağı

125 ml krema



Hazırlanışı:

Beyaz çikolata, tereyağı, şeker ve suyu tencereye alın. çikolata ve tereyağı eriyip pürüzsüz hale gelene kadar kaynatın. Tencereyi ocak tan alıp iyice karıştırın ve soğumaya bırakın. Un, ince çekilmiş fındık, vanilya özütü ve 2 yumurtayı çikolatalı karışıma ekleyerek karıştırmaya devam edin. 22 cm çapında içi yağlanmış kelepçeli kek kalıbına kek karışımını dökün. önceden ısıtılmış 160 derece fırında 50 dakika pişirin. Ganaj için, küçük parçalar şeklinde kırılmış beyaz çikolata, tereyağı ve kremayı tencereye alın. Kısık ateşte karıştırarak eritin. Sosu cam kaseye alıp mikserle çırpın. Orman meyvelerini yumurta akı ve şekere bulayıp yağlı kağıt üzerinde kurumasını sağlayın. Kekin üzerini ganajla kaplayın. Şekerli orman meyveleriyle süsleyip servis yapın.



Tarif Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.



