Otlu bisküvi tarifi

Malzemeler:

200 g margarin

1 kahve fincanı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı sirke

1 paket kabartma tozu

1 çay kaşığı toz şeker

1 su bardağı ince kıyılmış yeşillik (Dereotu ve maydanoz karışımı)

Yarım su bardağı rendelenmiş eski kaşar peyniri

4 su bardağı un

2 çay kaşığı tuz

1 yemek kaşığı susam

1 yemek kaşığı çörek otu

Üzeri için

1 yumurtanın sarısı

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

1 tatlı kaşığı susam



Hazırlanışı:

Margarini hamur yoğurma kabına alın. Sirkeyi ekleyip karıştırın. Sıvı yağı, kabartma tozunu, toz şekeri, tuzu ve eski kaşar peynirini de ilave edin. Biraz daha karıştırdıktan sona azar azar unu katarak pürüzsüz bir hamur elde edinceye kadar yoğurun. En son yeşillikleri ekleyip tekrar yoğurun. Hamurun üzerini nemli bir bezle örtün ve oda ısısında 20 dakika bekletin. Hamuru un serpilmiş tezgahın üzerine alın. Merdane yardımı ile 2 mm kalınlığında açın. Şekilli kurabiye kalıbı ile parçalar çıkarıp, yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.