Otlu tart
Sunay Babahan'dan özel bir tarif...
- kişilik
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Malzemeler
Hamuru için:
2.5 su bardağı su
1/3 paket yaş maya
4 kaşık zeytinyağı
1 ku¨çu¨k bardak ılık su
İçi için:
1 kutu krema (200 gr)
4 yumurta
250 gr taze lor
100 gr light beyaz peynir
½ demet maydanoz
½ demet dereotu
½ demet nane
½ demet fesleğen
½ demet taze soğan
Tuz, karabiber,
Su¨slemek için:
Bir iki dal taze biberiye
Hazırlanışı
Mayayı ılık suda çözün, un ve zeytinyağıyla karıştırın. Un ekleyip soğutun. Bir bezle üstünü örtüp kabarması için bırakın. Yeşil malzemeleri kıyın. Krema, yumurta, peynir, tuz, karabiberi karıştırıp, yeşillikleri ilave edin. Bir saat üstü kapalı halde buzdolabında tutun. Un dökülmüş yüzeyde bu hamuru oklavayla açın. Tart kabına koyun. İç malzemeyi doldurduktan sonra kenardan sarkan hamurları kesip yeniden yoğurun ve tart kabına kapak olacak şekilde yeniden açın. Üstünü kapatıp hamurla süsleyin.180 derecede ısıtılmış
fırında üstü pembeleşinceye kadar pişirin.