Otlu tart

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Sunay Babahan'dan özel bir tarif...

- kişilik -

Malzemeler

Hamuru için:

2.5 su bardağı su

1/3 paket yaş maya

4 kaşık zeytinyağı

1 ku¨çu¨k bardak ılık su

İçi için:

1 kutu krema (200 gr)

4 yumurta

250 gr taze lor

100 gr light beyaz peynir

½ demet maydanoz

½ demet dereotu

½ demet nane

½ demet fesleğen

½ demet taze soğan

Tuz, karabiber,

Su¨slemek için:

Bir iki dal taze biberiye



Hazırlanışı

Mayayı ılık suda çözün, un ve zeytinyağıyla karıştırın. Un ekleyip soğutun. Bir bezle üstünü örtüp kabarması için bırakın. Yeşil malzemeleri kıyın. Krema, yumurta, peynir, tuz, karabiberi karıştırıp, yeşillikleri ilave edin. Bir saat üstü kapalı halde buzdolabında tutun. Un dökülmüş yüzeyde bu hamuru oklavayla açın. Tart kabına koyun. İç malzemeyi doldurduktan sonra kenardan sarkan hamurları kesip yeniden yoğurun ve tart kabına kapak olacak şekilde yeniden açın. Üstünü kapatıp hamurla süsleyin.180 derecede ısıtılmış

fırında üstü pembeleşinceye kadar pişirin.