Elif Edes Tapan'nın tarifiyle farklı bir krep denemeye ne dersiniz?

Malzemeler

10 kuşkonmaz

200 gr az yağlı krem peynir

1-2 yemek kaşığı taze ot

1 çay kaşığı beyaz toz biber

10 pancarlı krep

Pancarlı krep için;

1.5 su bardağı tam buğday unu

2 büyük yumurta

1/2 su bardağı az yağlı süt

3/4 su bardağı pancar turşu suyu

1 tutam tuz

1/2 yemek kaşığı tereyağı



Hazırlanışı

Tüm krep malzemelerini karıştırıp çırpın. Koyu olursa su veya pancar suyu ilave edebilirsiniz. Krep hamurunu kepçe ile tavayı kaplayacak şekilde akıtın. Orta ateşte kreplerin her iki yüzünü 1’er dakika pişirin. Taze ot ve beyaz toz biber ilave edilen krem peyniri kreplere sürün ortalarına haşlanan kuşkonmazları koyarak sarın. Sardığınız kuşkonmazlı krepleri streç filme sarıp, tüketene kadar kadar buzdolabında bekletin. Götürüleceği yere kadar streçe sarılı bırakabilirsiniz. Yemeden düz veya verev kesin.