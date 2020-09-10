Elif Edes Tapan'nın tarifiyle farklı bir krep denemeye ne dersiniz?
Malzemeler
10 kuşkonmaz
200 gr az yağlı krem peynir
1-2 yemek kaşığı taze ot
1 çay kaşığı beyaz toz biber
10 pancarlı krep
Pancarlı krep için;
1.5 su bardağı tam buğday unu
2 büyük yumurta
1/2 su bardağı az yağlı süt
3/4 su bardağı pancar turşu suyu
1 tutam tuz
1/2 yemek kaşığı tereyağı
Hazırlanışı
Tüm krep malzemelerini karıştırıp çırpın. Koyu olursa su veya pancar suyu ilave edebilirsiniz. Krep hamurunu kepçe ile tavayı kaplayacak şekilde akıtın. Orta ateşte kreplerin her iki yüzünü 1’er dakika pişirin. Taze ot ve beyaz toz biber ilave edilen krem peyniri kreplere sürün ortalarına haşlanan kuşkonmazları koyarak sarın. Sardığınız kuşkonmazlı krepleri streç filme sarıp, tüketene kadar kadar buzdolabında bekletin. Götürüleceği yere kadar streçe sarılı bırakabilirsiniz. Yemeden düz veya verev kesin.