Pancarlı pratik tart tarifi
Malzemeler:
6 parça milföy hamuru
Üzeri için
500 g pancar
2 yemek kaşığı balzamik sirke
Tuz
Karabiber
1 çay bardağı iri çekilmiş ceviz
Süslemek için
Krem peynir
Zahter
Hazırlanışı:
Pancarları haşlayıp kabuklarını soyun. İnce yuvarlak dilimleyip geniş bir kaseye alın. Üzerine balzamik sirke gezdirip tuz ve karabiberle tatlandırın. Milföy hamurlarını hafif unladığınız tezgah üzerine alıp tart kalıbınızın boyutlarında açın. Hamuru hafif yağladığınız tart kalıbının tabanına yayın. Üzerine pancar dilimlerini dizip önceden ısıtılmış 180 derece fırında milföy hamuru kızarana kadar yaklaşık 20-25 dakika pişirin. Tartınızın ortasını krem peyniri ve zahter ile süsleyerek servis yapın.
* Lezzet dergisinden alınmıştır.