Pancarlı pratik tart tarifi

Malzemeler:

6 parça milföy hamuru

Üzeri için

500 g pancar

2 yemek kaşığı balzamik sirke

Tuz

Karabiber

1 çay bardağı iri çekilmiş ceviz

Süslemek için

Krem peynir

Zahter



Hazırlanışı:

Pancarları haşlayıp kabuklarını soyun. İnce yuvarlak dilimleyip geniş bir kaseye alın. Üzerine balzamik sirke gezdirip tuz ve karabiberle tatlandırın. Milföy hamurlarını hafif unladığınız tezgah üzerine alıp tart kalıbınızın boyutlarında açın. Hamuru hafif yağladığınız tart kalıbının tabanına yayın. Üzerine pancar dilimlerini dizip önceden ısıtılmış 180 derece fırında milföy hamuru kızarana kadar yaklaşık 20-25 dakika pişirin. Tartınızın ortasını krem peyniri ve zahter ile süsleyerek servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.

