Pastırmalı börek

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- kişilik -

Malzemeler

3 adet yufka

150 gr çemensiz pastırma

2 yumurta

1 şişe soda

3 yemek kaşığı sıvı yağ



Hazırlanışı

2 adet yufkayı tepsiye buruşuk bir şekilde yerleştirin. Üzerine pastırmaları güzelce dizin. Tepsideki bu karışımı bıçakla dilimlere ayırın. Küçük bir kabın içinde önce iki yumurta ile yağı iyice çırpıp karıştırın daha sonra sodayı ekleyin. Köpüren karışımı tepsinin her yerine eşit dağılacak şekilde dökün ve 180 derecedeki fırında 20 dakika pişirin. Sıcak servis yapın.