Pastırmalı ve kuru domatesli kokteyl börek

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6 kişilik -

Malzemeler

3 yufka

50 gr pastırma

5 parça kuru domates

1 çay bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

1 sivri biber

Kızartmak için ayçiçek yağı



Hazırlanışı:

Yufkaları üst üste tezgaha yayın ve 16 eşit parçaya bölün. Pastırmaları ve kuru domatesleri küçük parçalar şeklinde doğrayın. Sivri biberin çekirdeklerini çıkarıp kıyın. Kaşar peyniri ve doğranmış tüm malzemeyi bir kapta harmanlayın. Hazırladığınız harçtan yufkaların içine koyarak minik sigara börekleri şeklinde sıkıca sarın. Ayçiçek yağını tavada ısıtıp börekleri kızartın. Sıcak olarak servis yapın.