Patlıcanlı börek

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Patlıcanlı börek tarifi...

- kişilik -

Malzemeler

Hamuru için

1 çay bardağı süt

1 çay bardağı Ayçiçek yağı

1 çay bardağı ılık su

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 paket instant maya

Aldığı kadar un

İç harcı için

5 patlıcan

1 soğan

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 közlenmiş kırmızı biber

Tuz

Karabiber

Kırmızı pul biber

Üzeri için

Yumurta sarısı



Hazırlanışı:

İç harcı için patlıcanları közleyip içini çıkarın. Süzgece alın ve suyunu süzün. Soğanı küp doğrayıp zeytinyağında pembeleşinceye kadar kavurun. Patlıcanları ve küp doğranmış közlenmiş kırmızı biberi ekleyip birkaç dakika pişirin. Tuz ve baharatlarla tatlandırın. Ocaktan alıp soğumaya bırakın. Hamur için gerekli tüm malzemeyi geniş bir kapta karıştırıp yoğurun ve 4 bezeye ayırın. Her bezeyi unlanmış tezgahta ince açın. Soğuyan iç harcından üzerine yayıp rulo şeklinde sarın. 4-5 cm kalınlığında kesip yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin. Üzerlerine yumurta sarısı sürüp önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızarıncaya kadar pişirin. Ilık servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.