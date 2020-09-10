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Patlıcanlı börek

Deniz Türkali'den yumuşacık börek lezzeti

Malzemeler
1 çay bardağı zeytinyağı
1 çay bardağı eritilmiş tereyağı
1 çay bardağı et suyu
Aldığı kadar un
3 közlenmiş patlıcan
250 gr kavrulmuş kıyma
1 yumurta sarısı
Tuz
Karabiber

Hazırlanışı
Zeytinyağı, eritilmiş tereyağı, et suyu ve aldığı kadar unla hamuru yapın. Hamuru iyice yoğurun ve iki parçaya ayırın. Bir katını tepsiye yerleştirin. Ortasına köz patlıcanla iyice karıştırılan kavrulmuş kıymayı koyun. İkinci parça hamuru da açarak üst katı hazırlayın. Üstüne bir fırçayla çırpılmış yumurta sarısını sürün. 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin. 

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