Patlıcanlı börek

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8 kişilik -

Malzemeler

6 baklava yufkası

Ayçiçek yağı

Susam

İç harcı için

3 patlıcan

1 diş sarımsak

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı limon suyu

50 ml krema

Tuz

Karabiber



Hazırlanışı:

Böreğin iç harcı için patlıcanları közleyip kabuklarını soyun. İçlerini çıkarıp çatalla ezin. Limon suyu, kıyılmış sarımsak, tuz ve karabiber ekleyip karıştırın. Krema ve zeytinyağını ilave edin. Baklava yufkalarını dört parmak kalınlığında kesin. üzerlerine ayçiçek yağı sürün. Patlıcanlı harcı yufkanın bir kenarına ekleyip muska şeklinde katlayın. Fırın tepsisine dizip üzerine hafifçe ayçiçek yağı sürüp susam serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızarana kadar pişirin. Ilık servis yapın.



* Tarif Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.



