Patlıcanlı milföy börek

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Pratik bir lezzet!

6 kişilik -

Melzemeler

8 yaprak milföy hamuru

Harcı için

2 orta boy patlıcan

1 çay kaşığı tuz

Karabiber

4 yemek kaşığı rendelenmiş kaşar peyniri

2 yumurta sarısı



Hazırlanışı:

Patlıcanları közleyip kabuklarını soyun. Kaseye alıp çatalla ezin. Tuz, karabiber ve kaşar peyniri ekleyip karıştırın. Milföy hamurlarının üzerine hazırladığınız patlıcanlı harçtan ekleyip üçgen şeklinde kapatın. Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine aralıklı olarak dizin. üzerlerine çırpılmış yumurta sarısı sürüp önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25 dakika pişirin. Ilındıktan sonra servis yapın.



* Tarif Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.