Patlıcanlı poğaça

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8 kişilik -

Malzemeler

3 su bardağı un

40 yaş maya

2 yemek kaşığı toz şeker

1 su bardağı ılık süt

1 su bardağı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı tuz

1 şişe soda

İç harcı için

2 közlenmiş patlıcan

1 soğan

Yarım demet dereotu

50 gr ufalanmış beyaz peynir

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

Karabiber

Üzeri için

1 yumurta sarısı

Susam



Hazırlanışı:

Yaş mayayı 2 yemek kaşığı ılık suda eritin. Unu bir kaba eleyin. Şeker ve tuzu ilave edin. Ortasında bir çukur oluşturun. Maya, süt, zeytinyağı ve sodayı ekleyip yoğurun. Üzerini nemli bir bezle örtüp hamuru yarım saat dinlendirin. İç harcı için soğanın kabuğunu soyup kıyın. Közlenmiş patlıcanların kabuğunu soyup küçük parçalar şeklinde kesin. Dereotunu temizleyip kıyın. Zeytinyağını ısıtıp soğanı ve patlıcanı 5 dakika kavurun. Ocaktan alın. Ufalanmış beyaz peynir, dereotu, tuz ve karabiberi ekleyip karıştırın. Hamurdan mandalina büyüklüğünde parçalar koparın ve elinizde yuvarlayıp açın. Ortalarına patlıcanlı iç harçtan paylaştırın. Hamuru yuvarlayıp kapatın. Poğaça hamurlarını yağlanmış fırın tepsisine dizin. Oda ısısında 1 saat bekletin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 40 dakika pişirin.

