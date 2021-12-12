Pazar sofrası için: Pastırmalı çarşaf böreği tarifi

Hafta sonu kahvaltısı için pastırmalı çarşaf böreği tarifine ne dersiniz? İşte tarif için gerekli malzemeler ve yapım aşamaları...

Pazar sofrası için: Pastırmalı çarşaf böreği tarifi
  • Malzemeler:

    Hamuru için
    1 paket instant maya
    1 çay kaşığı toz şeker
    1 su bardağı ılık süt
    Yarım su bardağı ılık su
    1 - 2 yemek kaşığı Ayçiçek yağı
    2 çay kaşığı tuz
    3.5 - 4 su bardağı un
    İç harcı için
    400 g dil peyniri
    200 g dilimlenmiş pastırma

    Arası için
    50 g tereyağı
    1 çay bardağı Ayçiçek yağı
    Üzeri için
    4 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı
    1 yumurta sarısı

    Hazırlanışı:
  • Mayayı küçük bir kasede toz şeker ve yarım bardak ılık su ile eritin. Kalan süt, Ayçiçek yağı ve tuzu ilave edip karıştırın.
  • Azar azar un ekleyerek yoğurun. Hamur toparlanmaya başlayınca unlanmış tezgaha alın.
  • 5-10 dakika daha iyice yoğurup hamuru 8 bezeye ayırın. Her bezeyi pasta tabağı büyüklüğünde açıp kenara alın ve üzerini erittiğiniz tereyağı ve Ayçiçek yağı karışımıyla yağlayıp, üst üste yerleştirin.
  • 8 yufkalık grubu bütünüyle tutup ters çevirin. Böylece en üste gelen, ilk koyduğumuz yufkayı alıp, masanın ortasına koyun.
  • Parmaklarınızla, yumuşak hareketlerle inceltin. İncecik açılan yufkanın uç kısmından biraz içe katlayıp, rendelenmiş dil peyniri ve pastırma yerleştirin. Rulo şeklinde sarın ve U şeklinde katlayarak tepsiye yerleştirin.
  • Üzeri için eritilmiş tereyağı ve yumurta sarısını küçük bir kasede karıştırın. Fırçayla böreğin üzerine sürün.
  • Öncede ısıtılmış 180 derece fırında 30-35 dakika pişirin. Sıcak servis yapın.