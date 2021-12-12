Pazar sofrası için: Pastırmalı çarşaf böreği tarifi
Hafta sonu kahvaltısı için pastırmalı çarşaf böreği tarifine ne dersiniz? İşte tarif için gerekli malzemeler ve yapım aşamaları...
- Malzemeler:
Hamuru için
1 paket instant maya
1 çay kaşığı toz şeker
1 su bardağı ılık süt
Yarım su bardağı ılık su
1 - 2 yemek kaşığı Ayçiçek yağı
2 çay kaşığı tuz
3.5 - 4 su bardağı un
İç harcı için
400 g dil peyniri
200 g dilimlenmiş pastırma
Arası için
50 g tereyağı
1 çay bardağı Ayçiçek yağı
Üzeri için
4 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı
1 yumurta sarısı
Hazırlanışı:
- Mayayı küçük bir kasede toz şeker ve yarım bardak ılık su ile eritin. Kalan süt, Ayçiçek yağı ve tuzu ilave edip karıştırın.
- Azar azar un ekleyerek yoğurun. Hamur toparlanmaya başlayınca unlanmış tezgaha alın.
- 5-10 dakika daha iyice yoğurup hamuru 8 bezeye ayırın. Her bezeyi pasta tabağı büyüklüğünde açıp kenara alın ve üzerini erittiğiniz tereyağı ve Ayçiçek yağı karışımıyla yağlayıp, üst üste yerleştirin.
- 8 yufkalık grubu bütünüyle tutup ters çevirin. Böylece en üste gelen, ilk koyduğumuz yufkayı alıp, masanın ortasına koyun.
- Parmaklarınızla, yumuşak hareketlerle inceltin. İncecik açılan yufkanın uç kısmından biraz içe katlayıp, rendelenmiş dil peyniri ve pastırma yerleştirin. Rulo şeklinde sarın ve U şeklinde katlayarak tepsiye yerleştirin.
- Üzeri için eritilmiş tereyağı ve yumurta sarısını küçük bir kasede karıştırın. Fırçayla böreğin üzerine sürün.
- Öncede ısıtılmış 180 derece fırında 30-35 dakika pişirin. Sıcak servis yapın.