Pazılı ve fıstıklı tart

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8 kişilik

Melzemeler

1.5 su bardağı un

Yarım çay kaşığı tuz

150 gr soğuk tereyağı

2 yemek kaşığı soğuk su



İç harcı için

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 demet pazı

1 su bardağı krema

1 büyük boy soğan

1 su bardağı çam fıstığı

Tuz

Karabiber



Üzeri için

Eski kaşar peyniri



Hazırlanışı

Tereyağını küp şeklinde kesip buzlukta 10 dakika bekletin. Mutfak robotunun içine un ve tuzu koyup kısa aralıklarla çalıştırın. Tereyağı parçalarını ekleyip iri kum taneleri kıvamına gelene kadar kısa aralıklarla çalıştırın. Makine çalışırken soğuk suyu ekleyin. Hamuru yağlı kağıda sarıp üzerine bastırarak yassılaştırın. Buzdolabında 1 saat dinlendirin. Pazıları yıkayıp kıyın. Zeytinyağını tavada ısıtın. çam fıstıklarını birkaç dakika kavurup kıyılmış soğanı ekleyin. Soğan yumuşadıktan sonra pazıyı ekleyip kavurmaya devam edin. Tuz ve karabiberle tatlandırıp harcı ılınmaya bırakın. Kremayı ekleyip karıştırın. Fırını 180 derecede ısıtın. Dinlenmiş hamuru 23 cm büyüklüğünde açın ve yağlanmış tart kalıbına yerleştirin. üzerine ılınmış iç harcı yayın. Fırının ısısını 160 dereceye indirip 30 dakika pişirin. Fırından çıkarıp üzerine ince parçalar şeklinde kesilmiş kaşar peynir dilimlerini serpiştirin. Sıcak servis yapın.



* Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.