Peynirli açma tarifi

Malzemeler:

• 1 su bardağı süt

• 1 çay bardağa

• ayçiçek yağı

• 1 yumurta akı

• 1 yemek kaşığı

• instant maya veya

• 20 g yaş maya

• Tuz

• 2 çay kaşığı toz

• şeker

• 4.5 su bardağı un

• 1 yumurta sarısı

İç harcı için:

• 500 gr beyaz

• peynir

• Yarım demet

• maydanoz



Hazırlanışı:

Süt, ayçiçek yağı, yumurta akı, maya, tuz, şeker ve unu geniş bir karıştırma kabına alın. Tüm malzeme iyice özdeşleşinceye kadar yoğurun. Hamurun üzerini nemli bir bezle örtün ve 2 saat dinlendirin. İç harcı için bir çatal yardımıyla ezdiğiniz beyaz peyniri geniş bir kaseye alın. İnce kıydığınız maydanozu ilave edip karıştırın. Hamurdan portakal büyüklüğünde bezeler koparıp bir merdane yardımıyla yuvarlak olacak şekilde açın. Açtığınız hamuru 4 eşit parçaya bölün. Elde ettiğiniz üçgen parçaların üzerinde bıçak yardımıyla parmak uzunluğunda çentikler açın. Her bezeye aynı işlemi uygulayın. Geniş tarafına peynirli harçtan ekleyerek ve içe doğru sararak ay çöreği şekli verin. Yumurta sarısı sürün. Önceden ısıttığınız 170 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Ilık servis yapın.



*Lezzet dergisinden alınmıştır.